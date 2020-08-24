МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ планирует в два раза сократить сроки подключения населения к газу в регионах — до 120-130 дней с 240-280 дней, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.

По его мнению, сократить срок подключения потребителя к газу будет возможно только в случае доведения внутрипоселковых труб единым оператором газификации до участка. Предполагается, что в большинстве регионов оператором газификации выступит "Газпром".

"Принцип единого окна, на наш взгляд, — это одно из основных требований современности с точки зрения цифровизации и человеческого отношения к потребителю, потому что потребитель не должен и не может знать все, все должно делаться максимально просто. Мы предлагаем задействовать МФЦ для того, чтобы был комплексный договор газоснабжения, и потребитель его заключал фактически в одной итерации", — сказал Сорокин на онлайн-совещании по газификации регионов.

"Дальше необходимо, чтобы все делалось посредством МФЦ и единого оператора газификации, естественно, "Газпрома". Это также позволит существенно снизить сроки, которые сейчас в среднем по стране от 240 до 280 дней, что конечно же достаточно долго. Мы в плане ставим себе цель снизить данный срок до 120-130 дней для того, чтобы потребитель мог в такой срок это получить. И это реалистично в случае реализации доведения внутрипоселковых труб единым оператором газификации до непосредственно поселка", — добавил он, отметив, что доведение газа до участка будет для потребителя бесплатным.

Замминистра отметил, что ключевым моментом в газификации регионов является поиск источника финансирования. "Это вопрос не одного триллиона рублей, чтобы создать инфраструктуру и довести газификацию до целевого максимального уроня в 83%. Но мы все понимаем, что на данный момент "Газпром" выделяет определенные средства на программу газификации — это примерно 70 миллиардов рублей в год, то есть, соответственно, весь объем средств сейчас не предусмотрен инвестиционной программой "Газпрома". Ну и это было бы не очень справедливо сейчас — более чем в два раза требовать увеличить данные инвестиции, когда мы понимаем, что источника нет", — сказал он.

Кроме того, Сорокин указал на важный и потенциально объемный источник данных средств — это изменение строительных стандартов и нормативов. "Мы считаем, что путем изменения в данном направлении… можно снизить себестоимость строительства более чем на 30% в отдельных случаях, в некоторых регионах даже и больше", — сказал он. Данная работа уже ведется совместно с Минстроем, подчеркнул замминистра.

Он также напомнил, что за последние 10 лет уровень газификации страны увеличился примерно до 70% с 62%, что не может считаться достаточно быстрым для поставленной президентом задачи.