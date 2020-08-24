АФИНЫ, 24 авг — ПРАЙМ. В Афинах в понедельник состоялась церемония подписания соглашения об участии болгарской компании "Булгартрансгаз" (Bulgartransgaz) в проекте терминала сжиженного природного газа в Александруполисе. На церемонии присутствовали премьер-министры Греции Кириакос Мицотакис и Болгарии Бойко Борисов.

"Эта крупная инвестиция запущена с конечной целью превратить наш самый восточный европейский порт в энергетический центр мирового масштаба", — сказал Мицотакис на церемонии.

Стоимость проекта составляет 383 миллиона евро, сообщил он. "Выгоды также имеют и геополитический характер: новая ось обеспечивает дифференциацию газовых маршрутов не только для Болгарии, но и для Центральной Европы, у которой больше не будет единственного источника энергии", — сказал греческий премьер.

"Через Болгарию газ поступит к еще одному из наших общих друзей, Румынии. Другими словами, чистая и дешевая энергия, обеспечиваемая природным газом, распространяется по всему Балканскому полуострову. Я не акцентирую внимание на преимуществах избавления от самых грязных и дорогих форм энергии. Я просто хочу напомнить вам, что Греция реализует чрезвычайно амбициозный план по окончательному отказу от лигнита не позднее 2028 года и повсеместному использованию возобновляемых источников энергии", — сказал Мицотакис.

По его словам, национальная политика должна основываться на транснациональном партнерстве. "И я уверен, что сегодняшние инвестиции являются предвестником постоянного и все более тесного сотрудничества с Болгарией в области ВИЭ, а также в энергетике в целом", — сказал он.

"Благодаря этим инвестициям Александруполис открывает свои ворота для сжиженного природного газа от многих различных поставщиков, включая Соединенные Штаты, которые выразили стратегический интерес в дальнейшем развитии порта", – сказал премьер Греции.

Газовый оператор "Булгартрансгаз" приобретает 20% капитала проектной компании Gastrade, которая строит терминал для сжиженного газа возле Александруполиса в Греции.

"Плавучая станция приема, временного хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) станет новыми независимыми воротами для природного газа на рынки Юго-Восточной и Центральной Европы", — отмечают в правительстве Греции.

Терминал будет установлен в 18 километрах к юго-западу от порта Александруполис и будет располагать хранилищами объемом 170 тысяч кубических метров, максимальной емкостью газификации 22,7 миллиона кубометров в день. Поставки природного газа превысят 5,5 миллиарда кубометров в год. Плавучий блок с помощью трубопровода длиной 28 километров будет соединен с национальной системой природного газа, по которой газифицированный СПГ будет поставляться на рынки Греции, Болгарии и всей Юго-Восточной и Центральной Европы.

Терминал СПГ в Александруполисе планируется ввести в строй в конце 2022 – начале 2023 года. Основными поставщиками СПГ для терминала будут компании из США, Катара и другие. Проект считается приоритетным для Европейского союза. Строительство терминала одобрили США. Терминал вместе с модернизированной станцией регазификации Ревитуса, подземным хранилищем природного газа в Южной Кавале, Трансадратическим газопроводом TAP будет входить в так называемый вертикальный энергетический коридор.