МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Более 20 электростанций в России, большинство из которых принадлежит компании "Т Плюс", получили в понедельник анонимные сообщения о "минировании", по итогам проверок эти сведения не подтвердились, следует из материалов Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ и комментария министерства РИА Новости.

Согласно материалам министерства, информация о "минировании" поступила на 20 электростанций "Т Плюс": на Новогорьковскую, Дзержинскую и Сормовскую ТЭЦ в Нижегородской области, на Владимирскую ТЭЦ-2 во Владимирской области, на Саранскую ТЭЦ-2 в Мордовии, на Безымянскую ТЭЦ, Новокуйбышевскую ТЭЦ-1, Новокуйбышевскую ТЭЦ-2, Сызранскую ТЭЦ, Самарскую ТЭЦ и Самарскую ГРЭС в Самарской области, на Нижнетуринскую ГРЭС в Свердловской области, на Новочебоксарскую ТЭЦ-3 в Чувашии, на Ульяновскую ТЭЦ-1 и Ульяновскую ТЭЦ-2, Каргалинскую ТЭЦ, Орскую ТЭЦ-1 и Сакмарскую ТЭЦ в Оренбургской области, а также на два производственных подразделения "Воркутинских ТЭЦ" в Коми.

Также "минировали" объекты ТГК-1: Апатитскую ТЭЦ, Южную, Центральную и Восточную котельные в Мурманской области и Петрозаводскую ТЭЦ в Карелии.

"Правоохранительные органы провели проверки по фактам поступления информации о минировании, подтвержденных случаев нет. Ситуация находится на особом контроле департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России", — сообщили РИА Новости в Минэнерго.

Работа станций не прекращалась, на время проверок была проведена эвакуация персонала (кроме оперативного), сотрудники уже вернулись на места.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.