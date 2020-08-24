МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Русгидро" решил прекратить полномочия члена правления Бориса Богуша с 1 сентября 2020 года, состав правления сокращен до четырех человек, следует из сообщения энергокомпании.

"Совет директоров прекратил полномочия члена правления Бориса Богуша с 1 сентября 2020 года в связи с выходом на пенсию и определил количественный состав правления общества – 4 человека", — говорится в сообщении "Русгидро".

Богуш был членом правления "Русгидро" в 2010-2013 годах. Затем занимал должность члена правления, первого заместителя генерального директора – главного инженера "Русгидро". До этого Богуш работал в различных подразделениях "Русгидро".

"Русгидро" – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.