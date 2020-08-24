МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Тендер "Росморпорта" на строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) в Камчатском крае не состоялся во второй раз, потому что на него не было подано ни одной заявки, следует из данных портала госзакупок.

Ранее компания объявляла конкурс на разработку рабочей документации и непосредственно строительство объекта. Терминал СПГ предстоит построить на юго-восточном побережье Камчатского полуострова, в бухте Бечевинская. Сроком завершения работ обозначено 31 июля 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 10,7 миллиарда рублей. Это средства федерального бюджета. Единственная поданная на участие в конкурсе заявка была признана не отвечающей требованиям.

Позже "Росморпорт" объявил аналогичную закупку, но в форме запроса предложений, с той же ценой контракта.

"Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся … в связи с тем, что по окончании срока … не подано ни одной заявки", — говорится в итоговом протоколе конкурсной комиссии, опубликованной в понедельник.

Терминал СПГ в бухте Бечевинская Камчатского края — проект, реализуемый "Росморпортом" совместно с ПАО "Новатэк". Терминал будет осуществлять функции перевалочного хаба по хранению и перегрузке СПГ, доставляемого из морского порта Сабетта и экспортируемого в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализация проекта позволит увеличить объем перевозки по Северному морскому пути с 9,7 миллиона тонн в 2017 году до 31,4 миллиона тонн к концу 2026 года, обеспечить переход Северного морского пути на круглогодичную загрузку, создать крупнейший в регионе региональный СПГ-хаб, привлечь около 70 миллиардов рублей частных инвестиций, создать новые рабочие места.