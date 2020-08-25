НУР-СУЛТАН, 25 авг /ПРАЙМ/. Казахстан намерен добыть 86 миллионов тонн нефти в следующем году, сообщил министр национальной экономики республики Руслан Даленов.

"Объем добычи нефти на уровне 86 миллионов тонн в 2021 году, 89,6 миллиона тонн в 2022 году и 100,8 миллиона тонн в 2023 году. Цена на нефть заложена в 35 долларов за баррель в 2021-2023 годах с учетом консервативного подхода", — сказал Даленов на заседании правительства во вторник, представляя проект бюджета на 2021-2023 годы.

По его словам, в 2025 году планируется добыть 100,7 миллиона тонн нефти.

Ранее Казахстан планировал увеличить добычу нефти до 100 миллионов тонн в 2024 году. По данным министерства энергетики Казахстана, прогноз добычи нефти с учетом конденсата по республике на 2020 год в настоящее время составляет 85,2 миллиона тонн.