МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. "Газпром" и Монголия подписали меморандум о создании компании специального назначения для разработки технико-экономического обоснования строительства и эксплуатации магистрального газопровода в рамках проекта поставок газа в Китай через монгольскую территорию, говорится в сообщении российского холдинга.

Отмечается, что во вторник в режиме видеоконференцсвязи состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по проекту трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

"В рамках встречи Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар подписали меморандум о намерениях в отношении создания компании специального назначения. Компания будет учреждена в Монголии для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода", — сообщил "Газпром".

"Газпром" и правительство Монголии в декабре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает совместную оценку возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через Монголию. Мощность нового экспортного канала может составить до 50 миллиардов кубометров в год.