МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на природный газ в США подскочила до максимума с конца ноября 2019 года на опасениях за добычу в стране, связанных с надвигающимися на побережье Мексиканского залива штормами, следует из данных торгов.

В воскресенье Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) предупредил, что тропический шторм "Марко" превратился в ураган первой категории; вместе с ним к Мексиканскому заливу и побережью США движется тропический шторм "Лаура". В понедельник NHC сообщил, что ураган "Марко" снова ослабел до тропического шторма.

Как сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), из-за штормов около 57% добычи природного газа на американском побережье Мексиканского залива к настоящему моменту было остановлено.

На этом фоне во вторник цена октябрьских фьючерсов на природный газ Henry Hub на Нью-Йоркской товарной бирже достигала 2,631 доллара за MMBtu (1 миллиона британских тепловых единиц), максимум с 25 ноября прошлого года.

"Все еще есть вероятность того, что "Лауре" будет присвоена вторая или третья категория урагана на следующей неделе… Так что мы увидим некоторое снижение добычи из-за ее остановки. Однако вопрос заключается в том, будет ли это снижение большим, чем спрос", — цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна.