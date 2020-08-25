ЕРЕВАН, 25 авг — ПРАЙМ. Армянская атомная электростанция подключена к энергосистеме страны после планового ремонта, сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

"Турбогенераторы №3 и 4 второго энергоблока Армянской АЭС после планово-предупредительного ремонта (ППР) вышли на энергетический уровень и подключены к единой энергосистеме Армении", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что, в частности, завершены работы в реакторном и турбинном цехах, а также в цехе централизованного ремонта, проведено инструментальное обследование приводов систем управления и защиты реактора, а также проверка приборов для оценки состояния металла.

"Выполненные работы позволили существенно повысить уровень безопасности и надежности эксплуатации энергоблока. ППР на Армянской АЭС завершен с опережением графика – на 12 дней раньше предусмотренного срока. Это стало возможным благодаря четкой организации процесса, нацеленности персонала Армянской АЭС на результат, а также взаимопониманию и эффективным деловым отношениям с привлеченными организациями, сложившимся за время плодотворной совместной работы", — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что генподрядчиком по выполнению работ в рамках ППР и модернизации оборудования Армянской АЭС выступает АО "Русатом Сервис" — специализированная сервисная компания, входящая в электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом".

"Уже пятый год Армянская АЭС совмещает планово-предупредительный ремонт с реализацией программы продления срока эксплуатации станции, поскольку большая часть мероприятий в этом направлении технологически доступна только на остановленном энергоблоке. После завершения планово-предупредительного ремонта будут продолжены работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС", — заявили в пресс-службе.

Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Финансирование осуществлялось за счет российского государственного экспортного кредита на сумму в 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов сроком до 15 лет. Ранее Ереван отказался от продления кредита, предпочтя финансировать дальнейшие работы за счет собственных средств. Власти республики предоставили на период с 2020 по 2022 годы бюджетный кредит Армянской АЭС в размере 131,38 миллиона долларов. При этом стоимость соглашения с компанией "Русатом Сервис" не может превышать 40,255 миллиона долларов.