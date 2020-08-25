МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Китай в июле увеличил импорт российского трубопроводного газа по сравнению с предыдущим месяцем на 8,8% — до 234 тысяч тонн (около 287 миллионов кубометров), следует из сообщения агентства Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Поставки трубопроводного газа в Китай из России осуществляет только "Газпром" по газопроводу "Сила Сибири", запущенному в конце 2019 года. При этом данные по таким поставкам в сообщении приводятся в тоннах, в зависимости от калорийности газа миллион тонн соответствует примерно 1,2 миллиарда кубов.

В целом поставки трубопроводного газа в Китай в июле оставались сниженными, так как они осуществляются по контрактам с нефтяной привязкой, цены в которых пока все еще выше спотовых, отмечается в материале. В отчетном месяце показатель снизился на 9% к июню — до 2,31 миллиона тонн (около 2,8 миллиарда кубов). В июле также чуть подрос импорт из Туркменистана — на 4% к июню, до 1,68 миллиона тонн, но снизился на 13% год к году.

Узбекистан нарастил поставки трубопроводного газа в Китай до 152 тысяч тонн — на 31% месяц к месяцу, но снизил на 40% год к году. Резко упали поставки из Казахстана — до 13 тысяч тонн против 360 тысяч в июне и 524 тысяч в июле прошлого года.

Одновременно Китай снизил импорт СПГ в июле до 5,03 миллиона тонн или на 13% в месячном выражении. Однако этот показатель на 4% больше аналогичного показателя прошлого года. Импорт СПГ из Австралии в июле снизился до 2,43 миллиона тонн против 2,68 миллиона в июле 2019 года, но вырос на 8% к июню. При этом резко увеличились поставки из Катара — на 95% год к году или в 2 раза в месячном выражении.

Поставки СПГ из России снизились до 202 тысяч тонн против 277 тысяч в июле 2019 года и июньских 396 тысяч. Однако они вновь превысили объем импорта СПГ из США, который в июле составил 141 тысячу тонн, упав более чем в 2 раза в месячном выражении. В июле 2019 года поставки СПГ из США в Китай не осуществлялись вообще.