МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 11,82 рубля на акцию, сообщила компания.

"На выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "НОВАТЭК" по результатам первого полугодия 2020 года рекомендовано направить 35 889 136 920 рублей. Таким образом, размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 11,82 рубля (118,20 рубля на одну глобальную депозитарную расписку)", — говорится в сообщении.

Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 12 октября.

По итогам первого полугодия прошлого года компания выплатила дивиденды в размере 14,23 рубля на акцию, что на 53,8% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2018 года.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.