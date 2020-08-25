АНКАРА, 25 авг /ПРАЙМ/. Турция рассчитывает на сотрудничество с РФ в связи с обнаружением газового месторождения в Черном море, заявил глава минфина республики Берат Албайрак во вторник.

Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров.

"Россия и Иран – страны, с которыми мы многие годы сотрудничаем в газовой сфере. И этот новый период может привести к новому сотрудничеству с этими странами. Возможно, мы будем сотрудничать как страна-производитель. Россия – надежный поставщик, и даже в сложные периоды нас не бросала нас, и не затрудняла поставки", — сказал Албайрак в эфире телеканала NTV.

По его словам, обнаруженное в Чёрном море газовое месторождение даст Турции возможность покупать газ из-за рубежа дешевле, дав ей преимущество в цене в пределах 30%.