МАГНИТОГОРСК, 26 авг — ПРАЙМ. Увеличение производства сжиженного природного газа в России до 120-140 миллионов тонн в год потребует 80-110 миллиардов долларов инвестиций в следующие 10 лет, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"Потенциал РФ где-то 120-140 миллионов тонн… Сейчас мы производим около 30 миллионов тонн. При этом в мире на горизонте 10-12 лет существует незаконтрактованное окно с учетом роста спроса на СПГ примерно 200-250 миллионов тонн, как минимум. И благодаря выстроенной в России системе стимулирования за последние 7-10 лет, наш газ один из наиболее конкурентоспособных", — сказал Сорокин.

"У нас есть потенциал занять часть этого рынка, часть этого окна. И если смотреть на инвестиции, вот эти дополнительные 100 миллионов тонн крупнотоннажного СПГ, которые могут прийти, то это примерно от 80 до 110 миллиардов долларов инвестиций на следующие 10 лет", — добавил он.

По словам Сорокина, развитие возможностей российской промышленности указывает, что 60-70% обозначенного объема инвестиций через 5-7 лет может прийти в российскую экономику "с гигантским мультипликатором".

"Это тот пример, когда заказчик дает на 10 лет понимание в своих потребностях, а промышленность выстраивает свою серию и НИОКР под это. Поэтому крайне важно для нас этот потенциал реализовать, и чтобы в мире именно мы заняли максимально эту нишу, а не наши конкурентны", — заключил замминистра.