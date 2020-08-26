МАГНИТОГОРСК, 26 авг — ПРАЙМ. "Новатэк" официально запустил в работу в Магнитогорске свой первый малотоннажный завод по производству сжиженного природного газа мощностью 40 тысяч тонн в год, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии на площадке объекта.

В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

Сырье поступает на завод из газотранспортной сети, а продукцией является СПГ и очищенный природный газ для промышленно-бытового применения. В основе технологической схемы представлен способ ожижения природного газа на перепаде давления между магистральным газопроводом и распределительными сетями.

"Продукция завода будет в основном использоваться в качестве газомоторного топлива. Планируются поставки СПГ на заправочные комплексы "Новатэка" для пассажирского, грузового транспорта и карьерной техники в Челябинской области и в соседних регионах", — сообщила компания.

В рамках политики импортозамещения, которую проводит "Новатэк", завод на 95% оснащен оборудованием отечественного производства. Поставщиком установки частичного сжижения природного газа является ОАО "НПО "Гелиймаш", компрессора для компримирования отпарного газа — "Челябинский компрессорный завод". Под заказ заводом АО "Уралкриомаш" были разработаны вертикальные криогенные емкости объемом 100 кубометров для стационарного хранения, приема и выдачи СПГ.