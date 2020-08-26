МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Квадры" по МСФО в первом полугодии 2020 года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,29 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от продаж за отчетный период увеличилась на 0,7%, до 29,29 миллиарда рублей. Прибыль от операционной деятельности составила 2,75 миллиарда рублей, снизившись на 10,4%.