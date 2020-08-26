МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Потребление российской нефти и угля из-за углеродного налога ЕС может сильно сократиться, потери экспортеров РФ могут достичь миллиардов евро, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Из-за такого трансграничного регулирования могут значительно сократиться потребление и российской нефти, и российского угля. По оценкам Академии наук, финансовые потери отечественных экспортеров будут составлять миллиарды евро", — сказал он на совещании по вопросу " Об обеспечении долгосрочных интересов Российской Федерации в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС".

Медведев добавил, что "эту цифру пока невозможно, конечно посчитать, но тем не менее, речь идет об очень значительных выпадающих доходах".

Углеродный налог Евросоюза, по словам Медведева, может резко увеличить конкурентоспособность товаров из стран Европы по отношению к другим государствам, включая Россию. "Этот углеродный налог может резко увеличить конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам, включая и нашу страну", — заявил Медведев.

Он также считает, что от введения углеродного налога ЕС могут пострадать базовые отрасли РФ: черная и цветная металлургия, химическая промышленность и энергетика.

"Для российской экономики, с чем собственно и связано наше текущее обсуждение, это тоже будет иметь весьма серьезные последствия. Могут пострадать наши базовые отрасли, такие как черная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика", — сказал он.

Медведев отметил, что стремление европейских партнеров "ввести углеродный налог под прикрытием вот этой климатической повестки дня уже вызвало обеспокоенность целого ряда стран".

"Страны, которые ориентируются в своих поставках на экспорт, это не только Россия, это например, Германия, весьма сдержанно к этой инициативе относятся. Ну и крупнейшие экономические державы к этому тоже относятся без восторга, я имею ввиду и Соединенные Штаты Америки, и Китайскую Народную Республику", — сказал он.