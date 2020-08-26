КИЕВ, 26 авг — ПРАЙМ. ООО "Оператор ГТС Украины" впервые осуществило реверсную транспортировку газа с трансбалканского направления, передает в среду пресс-служба компании.

"Оператор ГТС (газотранспортной системы — ред.) Украины впервые осуществил по заказу своих клиентов реверсную транспортировку газа по трансбалканскому газовому коридору — из Греции через ГТС Болгарии и Румынии на Украину", — сообщается на сайте. В компании подчеркнули, что технически и юридически такая транспортировка была возможной с 1 января, однако на практике только сейчас украинские трейдеры воспользовались таким сервисом.

"Возможность транспортировать газ с южного направления позволяет Украине диверсифицировать как источники энергии, так и маршруты поставок. Реверс голубого топлива через трансбалканский газовый коридор открывает Украине доступ к сжиженному газу из LNG-терминалов в Греции и Турции и трубному газу с каспийских стран", — цитирует пресс-служба гендиректора компании Сергея Макогона.

"Одновременно с этим, с момента запуска газопровода "Турецкий поток" с января 2020 года, транзит газа из России через Украину в Молдавию и Румынию уменьшился на 70%. Поэтому разгруженная инфраструктура украинской ГТС может быть задействована в реверсном направлении. А это — дополнительная гарантия энергетической безопасности для Украины", — продолжил Макогон.

В компании добавили, что трейдерам, которые планируют импортировать газ на Украину с юга, необходимо будет также заключить договор с оператором ГТС Молдавии, и вместе с тем операторы ГТС Украины, Болгарии, Румынии и Молдавии "работают над дальнейшим развитием указанного направления".

Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Этот договор обеспечил продолжение транзита газа с 1 января, после истечения срока предыдущего контракта.