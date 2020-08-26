МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Кабмин РФ проработает вопрос о газификации Дальнего Востока, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Крайне низок и уровень газификации субъектов Дальневосточного федерального округа. Потому правительство проработает вопрос финансирования региональных программ газификации, возможность направлять на них средства, которые высвобождаются в результате реструктуризации бюджетных кредитов", — заявил Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Премьер-министр также заявил, что нужно наладить стабильное энергообеспечение Дальнего Востока.

"Помимо здравоохранения, необходимо наладить стабильное энергообеспечение региона. Это надо и для развития дальневосточных инвестиционных проектов, ну и для нормальной жизни людей", — сказал Мишустин.

Он уточнил, что на Дальнем Востоке правительство будет стараться развивать необходимую инфраструктуру, поддерживать стоимость электричества для жителей региона на приемлемом уровне.