МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Нефтяной танкер Nord Independent в среду днем навалился на причал в порту Приморска, который теперь подлежит обследованию, но на графике отгрузок это не скажется, так как в настоящий момент он неплотный в связи с действием соглашения ОПЕК+, заявил РИА Новости советник президента, пресс-секретарь компании "Транснефть" Игорь Демин.

"Главное, что график, даже если причал будет выведен из эксплуатации, нарушен не будет. Он сейчас неплотный из-за введения ОПЕК+", — сказал он.

Как сообщил собеседник агентства, в среду в ходе отшвартовки танкера Nord Independent от причала N4 в порту Приморска произошло повреждение гидротехнических сооружений. Судно теперь задержано на 72 часа соответствующем распоряжением порта для определения ущерба.

"В 72 часа мы должны обследовать конструкции, их основная часть под водой. Водолазы должны осмотреть все визуально, а потом с помощью приборов", — уточнил Демин.

По его словам, подобный инцидент уже не первый за последнее время: серьезная авария произошла также в порту Приморска в 2016 году, а летом прошлого года более легкая — в Новороссийске. После инцидента 2016 года руководством Приморского торгового порта был разработан регламент, который устанавливает жесткие требования к экипажу, буксирам и их количеству и предполагает ввод понятия "представитель терминала", который должен следить за швартовкой. Однако ФАС выступает против этой инструкции как нарушающей конкуренцию на рынке буксирных услуг.

"Если бы инструкция была принята и по ней бы работали, то проблем бы не было. Но с ней борется ФАС", — подчеркнул Дёмин.