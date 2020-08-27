ВЛАДИВОСТОК, 27 авг /ПРАЙМ/. Власти Приморья подготовили для рассмотрения на федеральном уровне предложение зафиксировать объемы продажи Хабаровским и Комсомольским НПЗ топлива через биржу на уровне, достаточном для стабилизации цен на бензин на Дальнем Востоке, сообщает правительство региона.

"Инициатива заключается в принятии мер по фиксации объемов реализации Хабаровским и Комсомольским НПЗ моторного топлива через биржу на уровне, достаточном для стабилизации ценовой ситуации", — говорится в сообщении.

По данным властей региона, с 2018 года и по настоящее время независимые сети АЗС несут значительные убытки, что ведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет.

"По мнению профильных экспертов, причина происходящего связана с недостаточным объемом реализации моторного топлива через биржу с дальневосточных нефтеперерабатывающих заводов (Комсомольский НПЗ, Хабаровский НПЗ) и недоступностью нефтепродуктов НПЗ Центральной и Восточной Сибири, что обусловлено ставкой железнодорожных тарифов", — отмечают власти.

Из-за этого оптовые и мелкооптовые цены для независимых АЗС и промышленных предприятий края находятся на уровне или выше розничных цен АЗС крупных федеральных топливных компаний. Отмечается, что ситуация негативно влияет на социальную обстановку, особенно в отдаленных населенных пунктах ДФО, и на работу предприятий.

"Органы исполнительной власти Приморья, как и всех субъектов ДФО, заинтересованы в стабильной работе и развитии независимых поставщиков моторного топлива на своих территориях, защите вложенных компаниями инвестиций, сохранении рабочих мест, поступлении налогов в бюджеты различных уровней", – отметил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял о дефиците бензина в регионе, так как, по его словам, Комсомольский НПЗ отпускает ограниченное количество нефтепродуктов местному населению, из-за чего цены растут. Он также отмечал, что это повод для встречи с руководством "Роснефти". Компания сообщала, что все топливо с Комсомольского НПЗ реализуется на Дальнем Востоке, включая Хабаровский край, на экспорт оно не поставляется.