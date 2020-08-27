МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом" и консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) в первом полугодии 2020 года выросла в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 87,5 миллиардов рублей по МСФО, следует из отчетности компании.

Выручка "Атомэнергопрома" за этот период выросла на 1,7% — до 379,6 миллиарда рублей.

"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.