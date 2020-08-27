МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Лукойла" по МСФО, приходящийся на акционеров, за первое полугодие 2020 года составил 64,68 миллиарда рублей против прибыли в 330,48 миллиарда рублей годом ранее, говорится в материалах компании.

EBITDA компании снизилась в 2,1 раза и составила 295,26 миллиарда рублей.

Свободный денежный поток "Лукойла" по МСФО в первом полугодии 2020 года упал в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,026 миллиарда рублей. Свободный денежный поток во втором квартале 2020 года снизился в 2,2 раза по сравнению с первым кварталом — до 25,507 миллиарда рублей. Отмечается, что снижение в основном связано с сокращением доходности основной деятельности группы. Рост капитальных затрат также оказал влияние на отрицательную динамику этого показателя в первом полугодии.