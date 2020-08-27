МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "Русгидро" сохраняет план выплаты дивидендов за 2019 год на уровне не ниже среднего за три предшествовавших года и по-прежнему ожидает уверенного роста дивидендов в среднесрочной перспективе, следует из презентации компании.

"Дивидендные выплаты в 2020 году защищены новой политикой (чистая прибыль по МСФО в 2019 году — 643 миллиона рублей). Не ниже среднего за три прошлых года", — говорится в презентации.

Кроме того, отмечается, что в среднесрочной перспективе прогнозируется "уверенный рост дивидендов".

В марте в своей презентации "Русгидро" сообщила, что ожидает выплату дивидендов за 2019 год в размере порядка 15,7 миллиарда рублей, или 0,0362 рубля на акцию, что соответствует уровню среднего показателя за три года. В июне компания также подтверждала свой прогноз и сообщала, что ждет уверенного роста дивидендов.