МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Строительство 10% заправок для газомоторного топлива (ГМТ), запланированных на текущий год, будет перенесено на начало 2021 года из-за влияния на темпы строительства ситуации с коронавирусом, сообщил замминистра энергетики России Антон Инюцын.

Замминистра в четверг провел совещание с субъектами РФ по реализации программы развития рынка природного газа как моторного топлива.

"Строительство 10% объектов, запланированных на этот год, будут перенесены на начало 2021 года. Мы прогнозировали изначально, что цифра будет даже больше 10%, так как развитие заправочной инфраструктуры серьезно пострадало в условиях пандемии. Но по итогам, порядка 100 заправочных комплексов будет реализовано в этом году", – сказал Инюцын, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что для ускорения развития рынка планируется обеспечить в 2021 году ввод не менее 24 объектов заправки транспортных средств природным газом, запланированных на 2023 год. "В связи с переносом ввода в эксплуатацию объектов заправки транспортных средств природным газом с 2023 года на 2021 год в указанном объеме, рекомендую направить в Минэнерго России заявки о дополнительной потребности в финансировании", — сказал Инюцын.

Весной правительство утвердило программу "Развитие рынка газомоторного топлива", направленную на рост потребления ГМТ, развитие газозаправочной инфраструктуры и увеличение парка техники на природном газе. В ее рамках автовладельцам, решившим переоборудовать свои автомобили под газовое топливо, компенсируются затраты на такое переоборудование. В пилотном режиме она реализуется сейчас до конца 2024 года в 27 регионах страны.