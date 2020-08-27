ГАТЧИНА (Ленинградская область), 27 авг — ПРАЙМ. "Новатэк" не отказался от планов пересмотреть дивидендную политику в сторону увеличения выплат, сделает это не позднее решения вопроса о выплате годовых дивидендов, сообщил глава и совладелец компании Леонид Михельсон.

"Мы не отказывались от этой идеи пересмотра выплаты дивидендов в сторону увеличения, я говорил, что она будет пересмотрена. Это будет сделано не позже рассмотрения вопроса о выплате годовых дивидендов", — сообщил журналистам Михельсон.