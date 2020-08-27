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МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московской области принял к рассмотрению иск кипрской Isova Investments Limited, которую СМИ связывали с погибшим в мае миллиардером Дмитрием Босовым, с требованием взыскать около 759 миллионов рублей с совладельца Арктической горной компании (АГК) Александра Исаева и ее гендиректора Вадима Бугаева.ё

Как следует из опубликованного в четверг определения суда, иск заявлен Isova Investments как участником ООО "АГК" (по данным ЕГРЮЛ, ей принадлежит 50% компании) о взыскании в пользу АГК убытков, причиненных ее руководителем и участником. Исаеву принадлежит вторая половина АГК.

Более подробно основания исковых требований в материалах суда пока не раскрываются. Предварительные слушания по делу назначены на 7 октября.

Суд привлек к делу в статусе третьего лица сургутское ООО "Трест Запсибгидрострой". В 2017 году региональные СМИ писали о планах АГК и "Треста ЗСГС" по созданию портовой инфраструктуры в районе разрабатываемых АГК угольных месторождений на Таймыре, и в частности, по строительству порта "Чайка".

Подмосковный арбитражный суд в настоящее время рассматривает еще один иск Isova Investments о взыскании в пользу АГК около 600,5 миллиона рублей убытков с Бугаева и Исаева. Сумма этого иска до копеек совпадает с суммой, которую ранее суды взыскали с АГК по иску Росприроднадзора за причинение вреда недрам. Ведомство установило, что компания незаконно добывала уголь на участке недр "Река Малая Лемберова" на Таймыре.

Арктическая горная компания реализует проект разработки Таймырского угольного бассейна (Красноярский край). АГК находилась под управлением УК "Востокуголь", однако Forbes в июне сообщал, что родственники Босова продали 75% АГК миллиардеру Роману Троценко (группа AEON).