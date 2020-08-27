МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Скорректированный свободный денежный поток "Лукойла", который служит базой для выплаты дивидендов компании, по итогам первого полугодия 2020 года составил 29,8 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Совет директоров "Лукойла" в конце прошлого года утвердил изменения в положение о дивидендной политике, согласно которым компания будет направлять на выплаты не менее 100% своего скорректированного свободного денежного потока. Этот показатель определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капзатрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение собственных акций.

При этом дивиденды "Лукойла" выплачиваются дважды в год, а размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за первые шесть месяцев года. Дивиденд на одну обыкновенную акцию округляется до цифры, кратной одному российскому рублю.

Уставной капитал "Лукойла" поделен на 692 миллиона 865 тысяч 762 обыкновенные именные акции. Таким образом, промежуточные дивиденды компании по итогам первого полугодия могут составить не менее 43 рублей на акцию.

Исходя из финансовых результатов "Лукойла", эксперты "Атона" оценивают дивиденды компании за первое полугодие в 46 рублей на акцию, в ИК "Велес Капитал" дают аналогичную оценку. По оценке "БКС Брокера", акционеры компании могут претендовать ориентировочно на дивиденды в 40–50 рублей на акцию, то есть дивидендная доходность близка к 1%.