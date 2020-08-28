МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в первом полугодии 2020 года снизилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 42,852 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности за эти шесть месяцев составили 334,553 миллиарда рублей, снизившись на 25,6% в годовом выражении.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов — "Танеко".