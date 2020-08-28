МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Евросоюз апелляцией в споре с Россией по энергокорректировкам заблокировал утверждение решения ВТО, Москва разочарована этим, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития России.

В министерстве напомнили, что в конце июля третейская группа арбитров ВТО вынесла решение в пользу РФ в споре с ЕС относительно применения методики энергокорректировок в антидемпинговых расследованиях.

"Третейская группа рекомендовала ЕС привести свои меры в соответствие с нормами ВТО. В этой связи Россия рассчитывала на добросовестное и незамедлительное исполнение международных обязательств ЕС в полном объеме, после утверждения доклада на заседании Органа по разрешению споров ВТО 28 августа 2020 года", — говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США, Апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Тем не менее, перед заседанием 28 августа ЕС подал так называемую апелляцию "в пустоту" в споре по энергокорректировкам, тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы. Таким образом Брюссель пытается избежать исполнения решения по спору, в том числе отмены противоречащих правилам ВТО мер. Разочарованы действиями наших партнеров из ЕС", — добавили в министерстве.

В сообщении министерства также указано, что решение ЕС идет вразрез с их заявлениями о необходимости соблюдения норм права ВТО.

"ЕС своими действиями фактически препятствует правосудию, пытаясь продлить возможность применения незаконных практик для защиты своих неконкурентоспособных производителей", — указано в пресс-релизе.