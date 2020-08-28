МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания (работает под брендом "Россети ФСК") в первом полугодии 2020 года сократила чистую прибыль по МСФО на 26% — до 37,49 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка составила 114,81 миллиарда рублей, сократившись на 0,2% к аналогичному периоду прошлого года. Скорректированная EBITDA в первом полугодии сократилась на 4,2%, до 70,7 миллиарда рублей.