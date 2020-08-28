МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. "Новатэк" поставил первую партию сжиженного природного газа с проекта "Ямал СПГ" в Объединенные Арабские Эмираты в рамках спотового краткосрочного контракта, сообщила компания.

"ПАО "Новатэк" сообщает о первой поставке… СПГ с проекта "Ямал СПГ" в Объединенные Арабские Эмираты, которую осуществило дочернее общество компании NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd. в рамках спотового краткосрочного контракта. Партия была перевалена в Европе на конвенциональный СПГ-танкер "Ямал Спирит" и доставлена в полном соответствии с графиком в СПГ-терминал Jebel Ali", — говорится в сообщении.

"С нашей первой поставкой в Объединенные Арабские Эмираты "Новатэк" расширяет географию потребителей СПГ. Высококачественная ресурсная база в российском арктическом регионе, современные технологии, используемые на СПГ-проектах "Новатэка" и отработанные логистические решения позволяют обеспечить конкурентоспособные поставки СПГ практически на любые мировые рынки", — приводится в релизе слова первого зампреда правления "Новатэка" Льва Феодосьева.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше. В 2019 году проект произвел 18,4 миллиона тонн СПГ, при этом сейчас идет строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" еще почти на 1 миллион тонн.