МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. "Т Плюс" консолидирует часть своих теплосетевых активов, доли миноритарных акционеров в двух компаниях будут конвертированы в акции "Т Плюс" в ходе допэмиссии, сообщил журналистам глава "Т Плюс" Андрей Вагнер.

"Советом директоров принято решение объединить ряд компаний второго контура. В него входят те компании…, где в основном тепловые сети и мы решили их объединить. Решение советом директоров принято", — сказал Вагнер. Он отметил, что консолидация позволит получить эффект — порядка 3 миллиардов рублей.

Совет директоров "Т Плюс" принял решение о реорганизации группы. К компании будут присоединены теплосетевые компании в городах Пенза, Саранск, Самара, Пермь, Березники, Чайковский, Лесной, Первоуральск, Киров, Кирово-Чепецк, Ижевск. Активы и обязательства этих компаний, которые сейчас являются отдельными юридическими лицами, перейдут к "Т Плюс", а управление будет осуществляться соответствующими региональными филиалами.

В основном эти компании являются 100% дочками "Т Плюс", но у двух из них есть миноритарные акционеры. Их доли в этих компаниях будут конвертированы в акции "Т Плюс", для этого будет проведена допэмиссия.

"Допэмиссия будет, но это не есть что-то масштабное, а такое, частичное, потому что из перечня компаний, которые войдут в состав ПАО "Т Плюс" при консолидации, 15 из них это 100% дочки, там процесс более простой. Только у двух из них есть миноритарные акционеры, потому их доли будут конвертированы в допакции… По предварительным расчетам, изменения на уставный капитал повлияют незначительно, из серии 0,05%, если уж конкретно", — пояснил Вагнер.

Решение совета директоров должно быть утверждено внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Т Плюс" 1 октября 2020 года, процесс консолидации завершится до 1 марта 2021 года. Несогласным с условиями консолидации акционерам будет предложен выкуп акций по оценке, проведенной независимым аудитором. Компания отмечает, что консолидация повысит внутреннюю эффективность группы и позволит активнее реализовывать проекты в области "альткотельной" и государственно-частного партнерства. Компания намерена реализовать масштабную инвестиционную программу в теплосетевой инфраструктуре городов.