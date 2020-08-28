БЕРЛИН, 28 авг — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связать с делом Алексея Навального, которого лечат в берлинской клинике.

Ранее с призывами к правительству ФРГ выйти из проекта "Северный поток 2" выступали политики и журналисты Германии на фоне произошедшего с Навальным. На прошлой неделе самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1 в Омске, а потом доставлен для лечения в Германию.

"Я думаю, что мы должны разделять. С нашей точки зрения, "Северный поток 2" должен быть завершен. Это проект, который осуществляет экономическими акторами из России и Европы", — заявила Меркель на ежегодной большой летней пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.

Канцлер ФРГ отметила, что "политические следствия" такого сотрудничества экономических акторов РФ и ЕС касаются вопроса транзита газа через Украину, который стороны согласовали.

"Связывать этот экономический проект с вопросом Навального я считаю нецелесообразным", — заявила Меркель.

Канцлер также добавил, что Берлин против экстерриториальных санкций, которые пытаются ввести США против "Северного потока 2". "Мы ходим его завершить, дело Навального, а также другие, как убийство (гражданина Грузии –ред.) в Тиргартене, должны обсуждаться отдельно", — добавила Меркель.

По предварительной оценке немецких медиков, у Навального диагностировали отравление, российские медики считают основным рабочим диагнозом резкого ухудшения состояния здоровья нарушение обмена веществ. В Кремле ранее выразили надежду, что немецкие врачи, если сочтут, что Навального отравили, предоставят соответствующую информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся тем не менее при совпадающей аналитике о состоянии оппозиционера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.

Навальный пятый день находится в берлинской клинике, он прибыл туда в субботу. В минздраве Омской области заявляли, что немецкие специалисты получили данные всех исследований, совместный консилиум подтвердил обоснованность проводившегося в Омске лечения.