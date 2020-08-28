МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Обрушившийся на территорию США ураган "Лаура" привел к сокращению экспорта американского СПГ из-за приостановки ряда производственных объектов на побережье Мексиканского залива, однако это оказало поддержку ценам на газ в Азии, сообщает международное ценовое агентство S&P Global Platts.

В четверг ураган "Лаура", усилившийся до четвертой категории по пятибалльной шкале, обрушился на территорию США со скоростью ветра до 240 километров в час. Его жертвами в Луизиане стали шесть человек. Теперь шторм находится над территорией штата Арканзас и ослабел до тропической депрессии.

Из-за урагана о приостановке работы объявил терминал Sabine Pass крупнейшего американского экспортера СПГ Cheniere Energy Inc, а также Cameron LNG компании Sempra Energy.

Новости о сокращении поставок СПГ из США поддерживают индекс Platts JKM (индикатор цен на газ в Азии) для октябрьских поставок выше отметки в 4 доллара за MMBtu (один миллион британских тепловых единиц), несмотря на ожидания теплой погоды в ближайшие недели. Так, 27 августа он составлял 4,058 доллара, а 18 августа достигал максимума с января в 4,175 доллара, подогреваемый сообщениями об одновременных сбоях поставок из Австралии.

Ураган "Лаура" привел также и к скачку внутренних цен на газ в США из-за остановки добычи газа в зоне его движения. По данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE) на 27 августа, остановлено около 60,1% добычи природного газа на американском побережье Мексиканского залива.

На этом фоне в пятницу цена октябрьских фьючерсов на природный газ Henry Hub (играет основную роль в формировании цен на природный газ в США) на Нью-Йоркской товарной бирже достигала 2,743 доллара за MMBtu — максимум с начала ноября 2019 года.

Подобная динамика может усложнить восстановление экспорта СПГ из США из-за экономики его поставок: оператор американского завода закупает газ по биржевым ценам на внутреннем рынке и потом продает трейдеру с 15%-ной прибылью, взимая плату за сжижение. А после этого еще необходимо учесть транспортные расходы по доставке СПГ до рынка потребителя.