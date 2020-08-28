МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Цены на нефть не показывают единой динамики в пятницу вечером, рынки оценивают последствия урагана "Лаура", который обрушился на территорию США днем ранее, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33% — до 45,75 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,21%, до 42,95 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,09% — до 45,05 доллара за баррель.

В четверг ураган "Лаура", усилившийся до четвертой категории по пятибалльной шкале, обрушился на территорию США. Впоследствии шторм ослабел до тропической депрессии. Как сообщили СМИ, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в США, находящиеся в зоне прохождения урагана, избежали масштабных наводнений.

Американские нефтяные компании перед приближением шторма остановили добычу 1,56 миллиона баррелей нефти в день, или 83% добычи в Мексиканском заливе, в то время как девять НПЗ остановили переработку примерно 2,9 миллиона нефти баррелей в день, что составляет 15% перерабатывающих мощностей в США.

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 28 августа, число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 3, до 180 агрегатов.