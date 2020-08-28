САРАТОВ, 28 авг /ПРАЙМ/. Правительство Пензенской области и ПАО "Газпром" утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона на период 2021-2025 годы, инвестиции компании в регион превысят 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба губернатора.

Глава региона Иван Белозерцев и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали документ в пятницу в режиме видеоконференции.

"По программе газификации Пензенской области 2021-2025 годов компания "Газпром" планирует инвестировать в регион более 1 миллиарда рублей. Реализация программы предполагает строительство 71 километра газопровода, газификацию более 1000 домовладений, а также 42 котельных и промышленных предприятий. Реализация программы позволит приступить к газификации новых промышленных и сельскохозяйственных объектов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время уровень газификации в области составляет 89,3%. В 2016-2019 годах в газификацию региона "Газпром" инвестировал 447 миллионов рублей для строительства пяти объектов газоснабжения. В текущем году запланированы инвестиции в размере 116 миллионов рублей на строительство трех объектов. Также планируется провести изыскательные работы для строительства газопровода от газораспределительной станции Пензы до ГРС села Чемодановка с объемом инвестиций 24,4 миллиона рублей. Планируется, что до конца года будут подключены к газу еще 281 домовладение и три котельные.

"На ближайшие годы запланирована масштабная реализация инфраструктурных проектов, которые позволят обеспечить динамичное развитие Пензенской области. Уверен, что подписание соглашения будет способствовать укреплению взаимоотношений нашего региона и компании "Газпром", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

"Самое главное — то, что достигнут высокий уровень газификации не только городов, но и сельских районов. Это выгодно отличает Пензенскую область от многих других регионов. Причем высокий уровень газоснабжения отмечается как в экономической, так и в социальной сфере. Уверен, что руководство области продолжит такую же слаженную и эффективную работу", — приводятся в сообщении слова Миллера.