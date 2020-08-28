Исправлена фамилия первого заместителя.

МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Задержаны генеральный директор АО "Мособлэнерго" Алексей Брижань и его первый заместитель Алексей Астапов, следствие просит арестовать их, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.

По его данным, обоим вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).