МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. День шахтера отмечается в России в воскресенье.

Ниже приводится справочная информация.

Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2020 году он выпал на 30 августа.

Праздник был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько. Празднование Дня шахтера было закреплено указом президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

Начало горному делу в России было положено во второй половине XV века при великом князе Московском Иване III. Первая экспедиция по поиску полезных ископаемых отправилась в Печорский край еще в 1491 году. Однако мощный импульс горное дело получило лишь в период царствования Петра Великого. Учреждением "Приказа рудокопных дел" (1700) была открыта эпоха формирования горного дела в России как базового сектора будущей промышленности.

В период правления Екатерины II в Санкт-Петербурге учредили Горное училище (впоследствии Горный кадетский корпус, Санкт-Петербургский горный институт, в настоящее время университет) – второе в мире высшее горнотехническое учебное заведение. Оно положило начало подготовке инженерно-технических кадров для горнодобывающей промышленности в России. Манифест от 9 июля (28 июня по старому стилю) 1782 года даровал всем землевладельцам право на свободное использование своих земель и содержащихся в них полезных ископаемых.

В период царствования императора Николая I был внедрен целый ряд крупных технических усовершенствований и организованы многочисленные экспедиции и геологические исследования.

В 1860 году в Российской империи было добыто почти 310 тысяч тонн угля. Ведущие угледобывающие страны в сравнении с Российской империей тогда добывали: Англия – 62 436 тысяч тонн (в 400 раз больше); Германия – 12 753 тысячи тонн (в 81 раз); США – 11 726 тысяч тонн (в 75 раз); Франция – 7453 тысячи тонн (в 48 раз). Однако уже в 1900 году объемы добычи ископаемого угля в России по сравнению с 1860 годом были увеличены почти в 38 раз.

К концу XIX века Россия значительно сократила отставание от основных мировых угледобывающих стран. В 1900 году она занимала уже восьмое место в рейтинге этих стран, уступая только Великобритании, США, Германии, Франции, Австро-Венгрии, Бельгии и Польше.

В 1930-е годы начала формироваться база отечественного горного машиностроения. Советские ученые и конструкторы создали много новых горных машин и механизмов. В распоряжение горняков поступили отечественные мощные врубовые машины, бурильные и отбойные молотки, угле- и породопогрузочные машины.

Были разработаны конструкции первых угольных комбайнов. Началось становление отраслевой науки. В Москве были созданы Всесоюзный угольный институт и Институт горного дела АН СССР, государственный проектно-конструкторский и экспериментальный институт угольного машиностроения "Гипроуглемаш".

В 1932 году по инициативе горловского забойщика Никиты Изотова началось соревнование за высокую производительность труда и досрочное выполнение государственных планов.

Дальнейшее развитие это соревнование получило в 1935 году, когда забойщик шахты "Центральная-Ирмино" (Луганская область, Украина) Алексей Стаханов за смену вместе с двумя крепильщиками нарубил отбойным молотком 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз (месячная производительность забойщика в 1929-1930 годах составляла около 83 тонн). Это событие инициировало рождение "стахановского движения" – массового социалистического соревнования за достижение наивысшей производительности труда. "Стахановское движение" сыграло большую роль в повышении производительности труда, которая увеличилась в целом по отрасли за более чем десятилетний период в два с лишним раза.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) горняки не только самоотверженно трудились, но и воевали на полях сражений.

В начале 1950-х годов для угольной промышленности в ее развитии начался "золотой век", который продолжался более трех десятилетий. В 1958 году СССР впервые за всю историю отечественной угольной промышленности вышел на первое место в мире по объемным показателям добычи угля (было добыто 493,2 миллиона тонн) и удерживал первенство включительно по 1979 год (было добыто 718,7 миллиона тонн).

В 1988 году был достигнут наивысший уровень добычи угля в стране за всю историю существования СССР – 771,8 миллиона тонн, в том числе в РСФСР – 425,4 миллиона тонн. В мировой угледобыче страна занимала третье место, уступая лишь Китаю – 956 миллионов тонн и США – 863,7 миллиона тонн.

Непрерывный рост угледобычи обеспечивался многими выдающимися достижениями. К главным из них следует отнести научно-техническую революцию в подземном способе добычи угля и создание региональных топливно-энергетических комплексов на базе уникальных месторождений угля. Создание этих комплексов дало сильней толчок развитию открытого способа добычи угля.

С 1989 года начался десятилетний период снижения добычи угля в России, причинами которой явились собственные проблемы угольной отрасли, а также кризисные явления в экономике, повлекшие за собой резкое падение спроса на уголь. На преодоление отраслевого кризиса была направлена структурная перестройка (реструктуризация) угольной промышленности, начатая в 1994 году – уже в новой России, перешедшей к рыночным формам хозяйствования.

На первом этапе реструктуризации была проведена в основном оптимизация структуры шахтного и карьерного фонда с массовой ликвидацией убыточных и непрофильных предприятий и организаций отрасли. Из эксплуатации в первую очередь выводились шахты с опасными условиями труда, с высоким травматизмом и трудоемкостью производства.

За период 1994-1998 годов были прекращены работы по добыче угля на 134 убыточных шахтах и разрезах. За это время из угольной промышленности России было высвобождено по различным причинам 438,2 тысячи человек, что составило больше половины от численности персонала на начало реструктуризации (859,6 тысячи человек на 1 января 1994 года).

Среди закрытых предприятий было немало шахт с вековой историей угледобычи ("Шахта имени Артема" в Ростовской области, "Шахта имени Ленина" в Кизеловском бассейне (Пермский край), "Судженская" в Кузбассе и другие). Множество других шахт и разрезов эксплуатировались десятки лет. Полностью была прекращена или резко сократилась углепромышленная деятельность в целом ряде старейших угледобывающих регионов (Кизеловский бассейн, Подмосковный бассейн, Восточный Донбасс, Приморский край и другие).

Реструктуризация нередко сопровождалась длительными задержками зарплаты работающим шахтерам, компенсационных выплат высвобожденным работникам, отставанием в создании новых рабочих мест. Эти негативные явления привели к росту социальной напряженности в углепромышленных регионах. В мае-июле 1998 года прошла серия забастовок в угледобывающих регионах с перекрытием железнодорожных магистралей ("рельсовые войны").

Уже к 1999 году удалось остановить падение основных валовых показателей отрасли. Начался рост добычи угля, существенно выросла производительность труда в отрасли: с 65,7 тонны на рабочего в месяц в 1993 году до 103,4 тонны в 1999 году. В три раза по сравнению с 1993 годом снизились травматизм и число несчастных случаев на угольном производстве. Вместо нескольких сотен отдельных шахт уже действовали 30 крупных угольных компаний.

За 1994-2006 годы в основном был пройден трудный период реструктуризации. После структурных преобразований отрасль стала одной из первых в топливно-энергетическом комплексе России полностью адаптированной к рынку: производство и реализация угольной продукции осуществляются частными предприятиями в условиях рыночного ценообразования, финансирование инвестиционных проектов обеспечивается за счет собственных и привлеченных средств.

Последние 10 лет стали для угольной промышленности этапом стабильного развития, который совпал с восстановительным ростом экономики страны. За этот период объем добычи российского угля вырос более чем в 1,3 раза и в настоящее время превышает уровень 440 миллионов тонн в год, в 2,5 раза (в текущих ценах) вырос объем инвестиций в основной капитал угольных предприятий, введено 297 миллионов тонн новых мощностей по добыче угля.

За эти годы продолжилось развитие традиционных центров угледобычи — Кузнецкого, Канско-Ачинского, Горловского и Минусинского бассейнов, а также освоение угольных месторождений в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ.

В июне 2020 года была принята "Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года". Ее целью является создание российским угольным компаниям условий для повышения конкурентоспособности, в том числе за счет повышения производительности труда, снижения себестоимости добычи угля, роста объемов его переработки и обогащения, обеспечения стабильных поставок угля на внутренний и внешний рынки, развития производственных мощностей в регионах, расположенных близко к потребителям.

По состоянию на январь 2020 года, добычу угля в России вели 187 угольных предприятий, в том числе 57 шахт и 130 разрезов.

По итогам 2019 года в России было добыто 441,4 миллиона тонн угля. Основной̆ вклад в добычу угля по РФ вносит Сибирский̆ федеральный̆ округ (79,0%).

В международной торговле углем доля России за 10 лет выросла с 9 до 15%. Угольные компании России осваивают рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Японии, Южной Кореи, Китая, Индии, Малайзии и Вьетнама.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), объем экспорта угля из РФ за 2019 год увеличился на 2,9% – до 205,394 миллиона тонн.

Для многих угольно-добывающих городов и районов страны День шахтера неразрывно связан с Днем города, является главным праздником и отмечается народными гуляньями, концертами и фейерверками.