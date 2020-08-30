ЛУГАНСК, 30 авг /ПРАЙМ/. Добыча угля остается "локомотивом промышленности Донбасса", заявил в воскресенье председатель правительства самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Козлов.

В Донбассе в последние выходные августа отмечают День шахтера.

"Добыча угля была и остается локомотивом промышленности Донбасса. От эффективности работы угольной отрасли во многом зависит энергетическая безопасность нашей республики, бесперебойное обеспечение сырьем предприятий, тепло и свет в домах граждан", — говорится в поздравлении Козлова ко Дню шахтера, текст которого опубликован на официальном сайте правительства республики.

Козлов выразил особую признательность ветеранам горнодобывающего комплекса.

"Славная шахтёрская история, традиции и ваши трудовые достижения служат достойным примером подрастающему поколению!" — отметил председатель правительства.

Ранее в ЛНР стартовала реорганизация угольной отрасли, в ходе которой планируется сделать рентабельными все предприятия данной сферы, а также наладить своевременную выплату зарплаты и соцгарантии для рабочих угольной отрасли.