МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил, что угольная отрасль в стране динамично развивается, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что угольная промышленность по праву считается одной из старейших и приоритетных отраслей российского топливно-энергетического комплекса, а труд шахтера, требующий компетентности и мужества, пользуется почетом и уважением в обществе.

Он выразил особые слова благодарности ветеранам, которые в тяжелейших условиях военного времени демонстрировали ответственный подход к решению поставленных задач, стойкость и выдержку.

"Сегодня угольная отрасль динамично развивается, вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую, бесперебойную работу промышленных предприятий, является гарантом экономической и социальной стабильности российских регионов", — сказал Путин в поздравлении работников и ветеранов с Днем шахтера.