МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Падение цен на энергоносители во время пандемии коронавируса привело к банкротству многих нефтегазовых компаний в США. Количество компаний-банкротов будет расти даже при цене WTI выше $40/барр. Нефтяные гиганты отказываются покупать подешевевшие сланцевые активы. Если цены на нефть значительно не повысятся в ближайшие месяцы, сланцевую отрасль США ожидает крах.

Долги растут, как снежный ком

По данным американской юридической фирмы Haynes and Boone, в США с 1 января по 31 июля 2020 года 32 нефтегазовые компании объявили себя банкротами. Их совокупная задолженность составила 49,7 млрд долларов, включая 29 млрд необеспеченного долга. В этом году среди банкротов оказались Whiting Petroleum и Chesapeake Energy – компании, которые совсем недавно считались "чемпионами сланцевой индустрии Америки".

Всего c начала 2015 года по конец июля 2020 года в Северной Америке объявили себя банкротами 240 нефтегазовых компаний. Их совокупная задолженность достигла 171,38 млрд долларов, включая 97,4 млрд необеспеченного долга. Разоряются преимущественно американские малые и средние компании, разрабатывающие месторождения сланцевой нефти, но в июле банкротами стали хорошо зарекомендовавшие себя на рынке California Resources и Denbury Resources, которые добывают в основном обычную нефть.

Denbury Resources является инновационной компанией, которая использует для извлечения нефти передовые технологии. С 1999 года компания применяет технологию закачки в нефтяной пласт углекислого газа, что способствует повышению продуктивности скважин на старых истощенных месторождениях. В первом квартале 2020 года Denbury Resources добыла 59,2 млрд барр. н. э./сут., но получила чистый убыток в размере 26 млн долларов.

California Resources выделилась в 2014 году из крупной американской компании Occidental Petroleum и стала владельцем месторождений высоковязкой нефти в штате Калифорния. В прошлом году добыча компании составила 128 тыс. барр./сут. н. э. Вся добываемая нефть перерабатывается на калифорнийских НПЗ, а попутный газ используется в основном для генерации электроэнергии, поставляемой местным потребителям. При этом цена на калифорнийскую нефть формируется с привязкой к европейскому эталонному сорту Brent, а не к американскому WTI как это принято в Западном полушарии. California Resources – крупнейшая нефтяная компания Калифорнии, символ энергетической независимости самого либерального американского штата.

California Resources и Denbury Resources задолжали кредиторам свыше 7,7 млрд долларов.

В этом году разорились также 25 нефтесервесных компаний, долги которых составили 29,3 млрд долларов. Нефтесервисные компании проводят буровые работы, операции ГРП, ремонты скважин и ликвидируют аварии, без них добыча сланцевой нефти невозможна. Всего с начала 2015 по июль 2020 года обанкротилась 221 нефтесервисная компания. Их задолженность превысила 93 млрд долларов. Нефтесервисные компании терпят многомиллиардные убытки из-за сокращения нефтяниками капитальных затрат, прежде всего на бурение и ГРП.

Согласно последнему обзору Haynes and Boone, среди инвесторов царит убежденность, что период низких цен на энергоносители продлится долго, поэтому вложения в сланцевую индустрию экономически нецелесообразны. Американские нефтяные компании значительно сократили дивиденды или прекратили их выплачивать вовсе, не проводят обратного выкупа акций. Более того, при текущих ценах на нефть подавляющее большинство сланцевых компаний генерирует отрицательный денежный поток – их выручка от основной деятельности не покрывает операционные затраты.

Без постоянного притока средств от кредиторов и инвесторов сланцевые компании не способны продолжать добывать нефть. Кроме того, кредиты необходимы для рефинансирования огромной задолженности, образовавшейся во время "сланцевого бума". Однако все чаще банки отказывают нефтяникам в предоставлении новых кредитов, о чем свидетельствует растущее число обанкротивших сланцевых компаний.

Rystad Energy ожидает роста числа компаний-банкротов

Падение спроса на энергоносители вследствие пандемии коронавируса нанесло сильный удар по американской сланцевой индустрии. Эксперты компании Rystad Energy, которая предоставляет консультационные услуги в области энергетики, полагают, что большинство нефтяных компаний США не способны выжить при стоимости WTI $40/барр. Однако одновременно с этим в последнем обзоре Rystad Energy говорится, что с августа 2020 год до конца 2022 года в Северной Америке разорятся 154 нефтяных компаний, если цены на нефть останутся на текущем уровне.

До конца этого года список банкротов пополнят 26 нефтяных компаний, в 2021 году разорятся еще 68, а в 2022 году – 57. Совокупная задолженность – обеспеченная и необеспеченная – увеличится на 29 млрд долларов в этом году, в 2021 и 2022 годах вырастет на 58 млрд и 44 млрд долларов соответственно. Таким образом, к концу 2022 года общая задолженность североамериканских компаний-банкротов увеличится на 131 млрд долларов, превысив 302 млрд долларов.

В Rystad Energy прогнозируют, что в ближайшие годы количество банкротов в сланцевой индустрии будет нарастать. В 2020-2022 годах обанкротятся 190 нефтяных компаний по сравнению с 207 компаниями, которые разорились с 2015 по 2019 год. При этом, совокупная задолженность компаний-банкротов с 2020 по 2022 год достигнет 168 млрд долларов — на 36% больше, чем в 2015-2019 годах, когда сумма долга разорившихся компаний составила 122 млрд долларов.

Средняя сумма задолженности одной компании в этом году превысила 1,55 млрд долларов по сравнению с показателем 460 млн в 20 15-2019 годах. Ожидается, что 2020 году общая задолженность компаний-банкротов превысит рекордный показатель 2016 года – 56,7 млрд долларов.

Эксперты Rystad Energy проанализировали финансовые показатели действующих независимых нефтяных компаний, которых в Северной Америке насчитывается около 10 тысяч, и сделали вывод: при цене WTI $40/барр. большинство таких компаний обречены на разорение.

"Подорожание WTI до $40/барр. стало спасением для многих независимых нефтяных компаний, которые смогли избежать банкротства в июне-июле. Но такая цена не позволяет им выжить в среднесрочной перспективе. Многие компании захеджировали свою добычу в этом году по цене WTI 50+ долларов за баррель. Но во второй половине года период хеджирования завершится, поэтому если цены не продолжат расти, мы ожидаем роста финансовых проблем в отрасли", — считает Артем Абрамов, руководитель отдела исследований Rystad Energy.

Обзоры Rystad Energy всегда отличались угодливостью по отношению к США, но ведущий эксперт компании фактически признал, что крах американской сланцевой отрасли вопрос времени, если WTI не подорожает до $50/барр. и выше.

Администрация Трампа сделала все возможное для поддержания сланцевых компаний: значительно уменьшила корпоративные налоги, отменила все экологические ограничения, обеспечила доступ к дешевым кредитам, заставив ФРС понизить ключевую ставку до 0-0,25%, но эти меры оказались напрасными. Из-за пандемии коронавируса США погрузились в кризис, и сланцевая отрасль превратились в обузу для "вечно эффективной" американской экономики.

Нефтяные гиганты отказываются от сланцевой нефти

До недавнего времени среди экспертов нефтегазовой отрасли господствовало мнение, что банкротство сланцевых компаний не приведет к падению добычи в США. На смену банкротам придут эффективные гиганты, такие как ExxonMobil и Chevron. Гиганты скупят подешевевшие активы, проведут санирование разорившихся компаний, реструктуризируют их долги и не допустят падения добычи нефти.

Однако нефтяные гиганты отказываются покупать подешевевшие сланцевые активы. Единственная сделка в 2020 году – покупка Chevron независимой компании Nobel Energy. Согласно отчетности Noble Energy за второй квартал 2020 года, чистый убыток компании составил 408 млн долларов. При этом, добыча нефти и газа достигла 350 тыс. барр. н. э., включая 248 тыс. барр./сут. на территории США.

Некогда самая дорогая компания мира ExxonMobil не намерена поглощать независимые компании в ближайшей перспективе, поскольку испытывает финансовые трудности. Из-за падения рыночной капитализации котировки ExxonMobil были исключены из биржевого индекса Dow Jones Industrial Average, что крайне негативно сказалось на отношении инвесторов к этой компании. Отчетность ExxonMobil в этом году свидетельствует, что добыча нефти в США приносит компании только убытки, как это было до налоговой реформы Трампа.

В отличие от независимых компаний, Chevron и ExxonMobil даже во время кризиса сохраняют доступ к финансовым ресурсам, но по соображениям экономической целесообразности не торопятся спасать сланцевую отрасль, предпочитая инвестировать в добывающие активы за пределами США – в Ираке, на шельфе Гайаны или Западной Африки.

Европейские нефтяные компании также сворачивают добычу сланцевой нефти. В начале мая Shell продала все свои активы на Appalachia – сланцевой структуре, где добывается более трети американского природного газа. 27 августа норвежская Equinor объявила о полном прекращении бурения на сланцевых структурах в Северной Америке.

Банкротство американских независимых компаний и нежелание нефтяных гигантов приобретать их активы приведет к обвальному падению добычи нефти и газа в США.