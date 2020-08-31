МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Газпром" продолжает придерживаться озвученных ранее планов по дивидендам, а новая политика по их выплатам остается в приоритете, при этом вклад первого полугодия в дивидендную базу составил 216 миллиардов рублей, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.

"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 миллиардов рублей за шесть месяцев 2020 года", — сказал Садыгов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы "Газпрома".

"При этом решение о размере дивидендов будет приниматься по итогам 2020 года в целом. В условиях, когда многие компании отказываются от выплаты дивидендов или переносят их, мы продолжаем придерживаться озвученных ранее планов и подтверждаем, что дивидендная политика остается приоритетом компании", — добавил он.