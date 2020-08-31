МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Средняя цена продаж газа "Газпрома" в Европу во втором квартале 2020 года с учетом акциза и таможенных пошлин составила 110,1 доллара за тысячу кубометров, снизившись в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов компании.

Всего "Газпром" во втором квартале продал в Европу 46,6 миллиарда кубометров газа — на 19% меньше, чем за такой же период прошлого года.

По итогам полугодия средняя цена продаж газа в Европу составила 136 долларов — в 1,7 раза ниже уровня первой половины 2019 года. Объем продаж достиг 98,2 миллиарда кубометров, снизившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Чистая выручка "Газпрома" от реализации газа в Европу во втором квартале упала вдвое — до 296,795 миллиарда рублей. По итогам шести месяцев показатель снизился в 1,9 раза, до 756,279 миллиарда рублей.

При этом во втором квартале "Газпром" продал на внутреннем рынке 40,4 миллиарда кубометров газа по средней цене 4,111 тысячи рублей за тысячу кубов (за вычетом НДС). Объем продаж в страны бывшего Советского Союза составил 5,6 миллиарда кубометров, а средняя цена поставок с учетом таможенных пошлин — 136,8 доллара за тысячу кубов.