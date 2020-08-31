МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам совместно с "Газпромом" и "Новатэком" до 5 октября представить в правительство план мероприятий по газоснабжению Камчатского края, учитывающий строительство перегрузочного СПГ-комплекса, говорится в соответствующем поручении по итогам рабочей поездки на Дальний Восток.

"Минэнерго России (А.В. Новаку), Минвостокразвития России (А.А. Козлову), Минэкономразвития России (М.Г. Решетникову), Минприроды России (Д.Н. Кобылкину), Минфину России (А.Г. Силуанову), Минобороны России (С.К. Шойгу) совместно с правительством Камчатского края, ПАО "Новатэк" и ПАО "Газпром" до 5 октября 2020 года представить в правительство РФ согласованный план мероприятий по обеспечению газоснабжения Камчатского края, предусматривающий в том числе строительство газотранспортной инфраструктуры, источники и объемы финансирования, с учетом строительства морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае", — говорится в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначен вице-премьер РФ Юрий Борисов.