МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Соотношение чистый долг/EBITDA "Газпрома" во втором квартале 2020 года выросло до 2,3 с 1,5 в первом квартале, следует из презентации компании.

"Чистый долг/EBITDA… 2,3", — говорится в материалах.

В конце прошлого года совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую выход на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году — не менее 30%; по итогам работы в 2020 году — не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы — не менее 50%.

Предполагается, что чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей доходов и расходов, то есть не связанных с движением денежных средств в отчетном периоде. Как сообщил "Газпром" ранее в понедельник, вклад первого полугодия в дивидендную базу составил 216 миллиардов рублей. Таким образом, прибыль на акцию составила 3,65 рубля.

При этом если отношение скорректированного чистого долга к EBITDA по итогам года превысит уровень 2,5, совет директоров может принять решение об уменьшении дивидендов, рекомендуемых для утверждения. Как поясняли в компании, эта возможность позволит, при необходимости, сохранить долговую нагрузку на комфортном для "Газпрома" уровне. В "Газпроме" ожидают, что чистый долг/EBITDA в 2020 году превысит 2х, но улучшение состояния рынка в 2021 году поспособствует нормализации долговой нагрузки.

Глава финансового департамента компании Александр Иванников считает, что соотношение чистый долг/EBITDA "Газпрома" несколько превышает комфортный уровень для компании, но по-прежнему является контролируемым.

"В условиях слабой рыночной конъюнктуры рост долговой нагрузки группы, в первую очередь, был вызван снижением EBITDA. Показатель чистый долг/EBITDA составил 2,3, что несколько превышает комфортный для нас уровень, но по-прежнему является контролируемым в силу следующих факторов: наличие значительного запаса ликвидности на балансе группы — это 16,5 миллиарда долларов, преобладание долгосрочных обязательств в структуре долга, свободный доступ к международным рынкам капитала, преодоление во втором квартале наиболее острого кризисного периода на ключевых рынках", — сказал Иванников.