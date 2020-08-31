МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Поставки "Газпрома" в Китай во втором квартале 2020 года составили около 1 миллиарда кубометров газа, цены были значительно выше европейских, сообщил в ходе телефонной конференции глава финансового департамента компании Александр Иванников.

"Стоит также отметить, что во втором квартале "Газпром" поставил около миллиарда кубических метров в Китай по газопроводу "Сила Сибири" по ценам, значительно превышавшим европейские. По мере роста объемов поставок газа в соответствии с контрактом CNPC, китайский рынок будет обеспечивать все более существенный вклад в выручку и прибыль "Газпрома", — сказал Иванников.