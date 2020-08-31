МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Газпром" намерен придерживаться обязательств, касающихся выплаты дивидендов, даже при показателе соотношения "долг/EBITDA" выше 2,5, сообщил в ходе телефонной конференции глава финансового департамента компании Александр Иванников.

"Мы остаемся приверженцами того, чтобы исполнять свои обязательства по дивидендам. И поверьте, мы не сидим в ожидании над отчетностью, когда пересечем цифру в 2,5 и, потирая руки, скажем, что, извините, пожалуй, мы дивиденды платить не будем. Менеджмент компании будет стремиться к тому, чтобы невзирая на всю тяжесть прожитого периода мы бы выполнили свои обязательства по дивидендам", — сказал топ-менеджер.

"По состоянию на текущую дату… мы тоже ожидаем, что по итогам текущего года цифра в 2,5 будет преодолена. Это, к сожалению, не рекорд, а антирекорд для "Газпрома". Но, тем не менее, ни у кого в планах нет не выплачивать дивиденды", — продолжил он.