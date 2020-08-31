МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. "Газпром" в понедельник подвел итоги работы в первом полугодии и поделился оптимизмом в отношении второй половины года. Признаки восстановления газового рынка побудили компанию впервые за год повысить прогноз по объемам экспорта, а холодная зима дала надежду на скорое возвращение к докризисным показателям.

Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, "Газпрому" удалось зафиксировать прибыль по итогам шести месяцев в 45,46 миллиарда рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года показатель упал в 19,3 раза. Выручка от продаж составила 2,903 триллиона рублей, снизившись на 28,8% в годовом выражении.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА РАСТЕТ, НО ПЛАНЫ ПО ДИВИДЕНДАМ НЕИЗМЕННЫ

Особо пристально инвесторы наблюдают за показателями долговой нагрузки компании. Согласно текущей дивидендной политике, "Газпром" планирует по итогам 2020 года направить на дивиденды 40% скорректированной чистой прибыли по МСФО, но если отношение чистого долга к EBITDA превысит уровень 2,5, совет директоров может принять решение об уменьшении дивидендных выплат.

Пока что долговая нагрузка продолжает расти. Соотношение чистый долг/EBITDA "Газпрома" во втором квартале 2020 года выросло до 2,3 с 1,5 в первом квартале. В середине августа компания сообщила, что показатель в 2020 году превысит 2х, а в понедельник глава финансового департамента компании Александр Иванников и вовсе допустил, что будет достигнут уровень в 2,5.

Однако и Иванников, и зампред правления компании Фамил Садыгов подчеркнули, что ситуация с долговой нагрузкой находится под контролем. Уверенности придает значительный запас ликвидности на балансе группы в 16,5 миллиарда долларов, преобладание долгосрочных обязательств в структуре долга, свободный доступ к международным рынкам капитала, а также окончание наиболее острого кризисного периода на ключевых рынках.

Что касается дивидендов, их компания будет стремиться сохранить вне зависимости от ситуации с долгом. "Поверьте, мы не сидим в ожидании над отчетностью, когда пересечем цифру в 2,5 и, потирая руки, скажем, что, извините, пожалуй, мы дивиденды платить не будем. Менеджмент компании будет стремиться к тому, чтобы, невзирая на всю тяжесть прожитого периода, мы бы выполнили свои обязательства по дивидендам",- сказал Иванников в ходе телефонной конференции с инвесторами.

ПОВОДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗМА: ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА И СУРОВАЯ ЗИМА

Несмотря на текущие проблемы, прогнозы топ-менеджеров на ближайшую перспективу скорее позитивны. Садыгов отметил, что уже в третьем квартале наблюдается улучшение рыночной конъюнктуры – в августе спотовые цены газа превысили психологическую отметку 100 долларов за тысячу кубометров, а объемы потребления показывают позитивную динамику.

На фоне восстановления рынка "Газпром" даже немного улучшил ожидания по объемам экспорта газа в 2020 году. Как сообщил начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов, с учетом августовских отборов, которые превышают 500 миллионов кубометров в сутки, компания может с осторожным оптимизмом говорить о некотором увеличении отборов — до 170 миллиардов кубов. Еще в июле Зотов говорил, что экспорт ожидается на уровне 166-167 миллиардов кубометров.

Эксперт по нефтегазовому сектору компании "Атон" Анна Бутко полагает, что прогноз по экспорту "Газпрома" в текущем году еще может быть скорректирован. "Прогноз, по нашему мнению, может быть скорректирован и в дальнейшем в зависимости от экономической ситуации (восстановления активности или, наоборот, снижения спроса в случае второй волны "закрытий")", — сказала аналитик РИА Новости.

Глава финансового департамента "Газпрома" выделил еще один позитивный для компании фактор — предстоящая зима обещает быть суровой. Как отмечает Бутко, при суровой зиме требуется больше газа для обеспечения отопительного сезона, что поддержит спрос.

"Мы считаем, что когда-нибудь количество "черных лебедей" должно закончиться и должны полететь "белые". Вот будем считать, что будущая зима должна быть фактором, который позволит нам вернуться к нашим качественным хорошим показателям", — сказал Иванников, подытоживая конференцию "Газпрома".