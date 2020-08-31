МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Экспорт сжиженного природного газа из США в июне упал до минимальной отметки с февраля 2019 года в 109,002 миллиарда кубических футов (около 3 миллиардов кубометров) на фоне низких цен на газ из сниженного пандемией COVID-19 спроса, следует из данных управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В месячном выражении показатель сократился на 40%, а в годовом — на 23%. В феврале 2019 года экспорт СПГ из США составлял 102,866 миллиарда кубических футов. Один миллиард кубических футов в зависимости от калорийности газа соответствует примерно 28 миллионам кубометров или 21 тысячи тонн.

По многим экспортным направлениям поставки СПГ из США в июне резко сократились по сравнению с предыдущим месяцем или вовсе снизились до нуля. Так, упал экспорт американского СПГ в Испанию (в 3 раза, до 9,64 миллиарда кубических футов), Чили (в 3,3 раза, до 3,31 миллиарда кубических футов), Грецию (в 3,2 раза, до 1,08 миллиарда кубических футов), Польшу (в 1,8 раза, до 3,39 миллиарда кубических футов), Тайвань (в 2,3 раза, до 2,95 миллиарда кубических футов), Аргентину (в 3,7 раза, до 2,23 миллиарда кубических футов).

Полностью прекратились поставки в июне в Бангладеш, Бельгию, Китай, Доминиканскую Республику, Иорданию, Панаму, Таиланд, Турцию и ОАЭ.

Как уже неоднократно отмечало EIA, теплая зима и меры по преодолению пандемии COVID-19 привели к снижению мирового спроса на природный газ и высокому уровню запасов в хранилищах в Европе и Азии, сократив потребности в импорте СПГ. При этом рекордно низкие цены на природный газ и СПГ на спотовом рынке в Европе и Азии сказались на экономике экспорта СПГ из США — он стал убыточным.

По оценке Platts, с апреля число партий с СПГ из США, от которых отказались покупатели, составило 167, а пик был достигнут в августе — 45 отмененных поставок.