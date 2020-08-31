МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's добавило обозначение "ограниченный дефолт" (LD) к рейтингу вероятности дефолта (PDR) "Русснефти", не изменив при этом корпоративный рейтинг и прогноз, говорится в релизе агентства.

Корпоративный рейтинг "Русснефти" остался на уровне "Саа2" с негативным прогнозом, а рейтинг вероятности дефолта компании теперь обозначается как "Caa3-PD/LD" вместо "Caa3-PD".

"Добавление к PDR обозначения LD указывает на то, что произошел ограниченный дефолт, поскольку "Русснефть" не выплатила сумму погашения в 46 миллионов долларов по банковскому кредиту на общую сумму в 1,172 миллиарда долларов", — говорится в релизе агентства.

Рейтинг "Саа2" отражает ожидания Moody's относительно того, что темпы возврата долга в случае дефолта будут выше 65%.

Негативный прогноз отражает сохраняющуюся неопределенность относительно способности "Русснефти" улучшить свою ликвидность.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.